Doorbraak van het jaar: Liam Gallagher ontdekt Twitter

'Kanye West. Utter Shit. LG x'

Ergens in de afgelopen 12 maanden moet het Liam zijn gaan dagen dat het voor hem in zijn eentje niet meevalt om liedjes en songteksten op papier te krijgen, maar dat de 140 (inmiddels 280) tekens van Twitter voor hem op maat gesneden zijn.

I LOVE TWITTER AND TWITTER LOVES ME KISS KISS — Liam Gallagher (@liamgallagher) 17 november 2017

Toevallig had de jongste Gallagher ook net een nieuw plaatje te verkopen in 2017. Dat heet ‘As You Were’ en we kunnen het niet bewijzen, maar wij denken dat de titel van deze plaat rechtstreeks ontleend is aan Liams Twitterpanache. Ga maar na. Het is zijn catchphrase om elke tweet mee af te sluiten, een gebruik dat hij al meer dan een jaar toepast. Misschien zag een slimme marketingboy daar wel muziek in, maar wij geloven liever dat Liam zelf ergens in de zomer dacht: ‘Weet je, dat is verdomme een goeie titel voor een plaat. I’m mad for it!’.