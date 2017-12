Josh Homme staat voor me met z’n broek op z’n enkels. Het gebeurt vlak voor het optreden van Queens Of The Stone Age in het Sportpaleis van jongstleden. ‘#MeToo!’ droomt nu een flink percentage van de muziekminnende Humo-lezeressen. Homme belichaamt namelijk die zeldzame combinatie van sekssymbool (z’n vrouw Brody Dalle ooit over zijn dierlijke aantrekkingskracht: ‘Ik heb vrouwen als gehypnotiseerd op hem af zien lopen, door waterplassen heen’), beschermer (toen hij nog bij Kyuss zat, redde hij een vrouw van een verkrachting) én knuffeldier (op CBeebies, het kinderkanaal van de BBC, las hij onlangs een verhaaltje voor over een draakje).

Maar vooraleer u verkeerde conclusies trekt: ik ben gelukkig getrouwd, hondstrouw en Josh Homme trakteerde niet alleen mij op het zicht op z’n blote knieën en boxershort, maar iedere voorbijganger in de gangen van het Sportpaleis – waaronder de vrouwelijke (een uitzondering!) tourmanager van de groep. Sloffend naar z’n kleedkamer had hij alvast z’n broek laten zakken.

Een uur eerder zaten we samen in een gedimde backstageruimte vol kaarsen om het afgelopen muziekjaar te overlopen. Ook aanwezig tijdens dat interview: QOTSA-gitarist Troy Van Leeuwen, z’n gitaar op z’n schoot (de broek van Homme bleef de hele tijd aan).

Januari

HUMO Heren, meteen terug naar januari 2017: in welke stemming hebben jullie dit voorbije rockjaar ingezet?

Josh Homme «Van januari tot maart dit jaar namen we ‘Villains’ op, bij United Recording op Sunset Boulevard in Hollywood, de legendarische studio waar Dean Martin en Sinatra én Nat King Cole én Dizzy Gillespie én Elvis hebben opgenomen. Alleen al de foto’s aan de muur waren van een ouderwetse klasse: Deano en Sinatra die staan te zingen in microfoons van toen.»

Troy Van Leeuwen «...en dan stap je die opnameruimte binnen, en wat zie je: krek dezelfde microfoons.»

Homme «Waarop we tegen onszelf zeiden: ‘En nu gaan we eens een plaat opnemen die nog niet half zo goed zal zijn als al die platen daar aan de muur. (lacht).»

'Nick Cave gaf het optreden van het jaar. Zo fragiel dat het wel leek alsof het concert op ieder moment uit elkaar kon spatten'

HUMO Laat me raden: geen noot muziek gehoord van januari tot maart?

Homme «Als je de hele dag muziek maakt, doet het bijna pijn aan je oren om iets anders te horen. Of het wordt gewoon te veel. Je krijgt vanzelf oogkleppen opgezet als je een plaat aan het maken bent.