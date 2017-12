Het begint zachtjes, maar wel met een knal. Op 24 januari zet Butch Trucks de loop van een geweer tegen zijn hoofd en haalt in het bijzijn van zijn vrouw de trekker over. Trucks, drummer en in 1969 mede-oprichter van The Allman Brothers Band, is 69.

2017 zet zijn aanloop naar hardere klappen verder met de dood van Al Jarreau. Jarreau was een jazz-zanger die in de jaren 80 helemaal pop ging en zijn grootste succes boekte met ‘Breakin’ Away’ en de heerlijke floorfiller ‘Roof Garden’. Jarreau, die al jaren met long- en ademhalingsproblemen kampt, is 76 als hij op 12 februari overlijdt.