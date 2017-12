2017 op muziek: dit zijn de 10 beste platen van afgelopen jaar

1 ‘A Deeper Understanding’ – The War On Drugs

Hoe hard de concurrentie ook haar best heeft gedaan om modern en vernieuwend uit de hoek te komen, onze plaat van het jaar is er één die net zo goed in pakweg 1987 of vroeger bovenaan had kunnen staan. Wie al even meegaat, hoort op ‘A Deeper Understanding’ duidelijke echo’s van ‘Empire Burlesque’ en ‘Knocked Out Loaded’ van Bob Dylan, ‘Tunnel of Love’ van Springsteen, ‘Southern Accents’ van Tom Petty, ‘On Every Street’ van Dire Straits, en ‘The Division Bell’ van Pink Floyd. Valt u iets op? Stuk voor stuk zijn dat platen waarop de makers niet meteen aan de top van hun kunnen zaten, en die – met uitzondering van ‘Tunnel of Love’ wellicht – bij verschijnen niet op gejuich onthaald werden. Dylan, Petty et les autres waren over hun hoogtepunt heen, zaten creatief op hun tandvlees en probeerden met de moderne sounds van de dag de muze tevergeefs uit haar tent te lokken. Vaak keerde het tij pas jaren later, als ze teruggrepen naar hun succesformule, en sprak men dan van een return to form. De consensus: ze hadden nooit iets nieuws mogen proberen.

Adam Granduciel, gezagvoerder van The War On Drugs, zag het anders. Het kind was met het badwater weggegooid. Het lag niet aan de sound, de songs waren gewoon niet goed genoeg. Met drie nummers van het kaliber van ‘Tight Connection to My Heart (Has Anyone Seen My Love)’ of ‘Brownsville Girl’ waren bijvoorbeeld ‘Empire Burlesque’ en ‘Knocked Out Loaded’ wél meesterwerken geweest. Dus ging Granduciel aan de slag: hij schreef tien góéde songs en nam met ‘A Deeper Understanding’ de plaat op die zijn helden waren vergeten te maken.

Een kleine tien jaar geleden speelde The War On Drugs in Trix nog in de gang, omdat het net iets te pijnlijk zou zijn geweest om de twaalf bezoekers in de zaal te laten plaatsnemen. Met ‘A Deeper Understanding’, een gesofisticeerde plaat met zoveel lagen en partijen dat je ze in een jaar niet allemaal gehoord krijgt, stond de groep in november zowel in de Lotto Arena als in Vorst Nationaal. Twee keer uitverkocht. Granduciel heeft de plaat gemaakt die niemand had verwacht, creëerde een gloednieuw universum met klanken van weleer, en zijn eerste single voor een groot label – het wonderschone ‘Thinking of a Place’ – was er één van meer dan elf minuten. Waardoor meteen ook de mooiste fuck you van het jaar achter zijn naam komt. Felicitaties van de jury!

2 ‘DAMN.’ – Kendrick Lamar

‘Section.80’ was een beloftevol debuut, ‘Good Kid, M.A.A.D. City’ een prachtig relaas van z’n jeugd in Compton en ‘To Pimp a Butterfly’ een meesterwerk: een synthese van zestig jaar Afro-Amerikaanse muziek – Jazz! Funk! Soul! – met strijdvaardige, in wezen optimistische teksten. Plaat nummer vier – de titel is meteen een goeie samenvatting van het niveau – is uit donkerder materiaal gehouwen. Kwader, compromislozer. En tóch catchyer dan ooit. Kendrick Lamar zette de wetten van de Amerikaanse mainstreamrap volledig naar zijn hand, met beats die geld kostten en nummers als ‘HUMBLE.’, ‘DNA.’ en ‘XXX.’ die scoorden op de radio. Doet iemand hem dat na, zó populair zijn en toch zo complexloos z’n eigen weg gaan?

Er gebeurt veel op ‘DAMN.’ – wij zijn eigenlijk nog altijd niet klaar met ‘Butterfly’, laat staan dat we het vat van de opvolger tot op de bodem hebben geledigd – maar Kendrick staat altijd centraal: Kendrick en zijn loepzuivere raps, Kendrick en zijn al dan niet religieuze demonen. Dit is het moment waarop hij zich de kroon van King Kendrick officieel toe-eigent. Uit ‘DNA.’: ‘I got power, poison, pain and joy inside my DNA / I got hustle though, ambition, flow, inside my DNA.’ ‘DAMN.’ is zijn persoonlijkste plaat; zelf vindt hij het zijn beste. Ze kan van voren naar achteren gespeeld worden, en van achteren naar voren, en ze begint én eindigt met de sample ‘I was taking a walk the other day…’ Alles wat daartussen zit, zijn verhalen waarvan je kunt blijven drinken, hiphop van het allerhoogste niveau. Hail the King!