Ed Sheeran zal blij zijn als 2017 om is. Het was een rotjaar voor hem

'Ik heb al mijn tijd nodig om na te denken over waarom zoveel mensen een hekel aan mij hebben'

Het begon in januari toen hij, te gast bij de razend druk bekeken talkshow van Graham Norton, tot zijn schaamte de man niet meer herkende die tot een jaar of acht geleden zijn ‘beste schoolkameraad’ was. Sheeran: ‘Ik had mijn bril niet op. Maar iedereen zal wel onthouden dat ik een verwaande diva ben.’

En rijpe peren lokken wespen. In het zevende seizoen van ‘Game of Thrones’ speelde Sheeran – niet het grootste acteertalent van zijn generatie, maar ook geen Jonas Van Geel – een Lannister-soldaat. Een cameo die niet door iedereen gesmaakt werd: ‘Moet hij nu ook al onze favoriete serie komen verzieken?’ En: ‘Sheeran illustreert perfect hoezeer de makers van ‘Game’ het noorden kwijt zijn.’