Koppensneller Herman Brusselmans: '10-jarigen lezen nooit of bijna-nooit'

'De kinderboeken van vroeger zijn zwaar verouderd en de kinderboeken van nu trekken op geen kloten'

Uit een groots onderzoek, gevoerd door Progress in International Reading Literacy Study, wat op zich al een praktisch onleesbare naam is, blijkt dat met name in Vlaanderen de 10-jarigen nooit of bijna nooit lezen, het een bezigheid vinden voor mietjes en liever aan hun eigen sjarel snokken (et pour les dames: in hun eigen spons knijpen) dan meer dan vijf zinnen van vier woorden per dag te lezen. De belangrijkste oorzaak hiervan is in het onderwijs te zoeken: schoolmeesters en -juffrouwen hebben om de haverklap een burn-out, moeten dan vervangen worden door stagiairs, die met z’n allen oververmoeid zijn. Zij worden dan weer vervangen door de kantinebeheerder van de school, of de poetsvrouw, of de tuinman, of voor mijn part een zwerver die op een verwaarloosd terrein rechttegenover de school achter een struik zit te schijten en de directrice van het Onze Lieve Vrouw In Barensnood-college in Waarschoot tikt hem op de schouder en zegt in wanhoop: ‘Wil jij in godsnaam mijn leerlingen het lezen bijbrengen?’