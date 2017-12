Akkoord, de uitvinder van de atoombom was geen schoenmaker die na zijn uren uit pure liefhebberij graag wat knutselde met uranium en een soldeerbout. En dichter T.S. Eliot zal nooit gekleed in de kleuren van een lokale voetbalploeg dronken op een supportersbus hebben gezeten op weg naar een uitmatch. Maar dat is nog geen reden om intellectuelen hun recht op cool te ontzeggen. Het zijn ook maar verwarde mensen, hoor. Misschien kwam het wel overgewaaid van de Britse cultuur, dat vooral popmusici met een zekere working class chic algemeen als eerlijk en authentiek worden gezien. Ik gun alle consumenten ter wereld hun bubbel, maar er is meer te koop dan dat. Al dan niet in afprijzing. The United States of America, een sixtiesband met enkel academici, bewijst dat je met een diploma aan de muur toch kick ass-popmuziek kunt maken. De groep bracht maar één elpee uit, die een instant-cultklassieker werd. Met reden, want het is een behoorlijk uniek en vooral fantastisch plaatje. Opgenomen eind jaren 60 is het een duidelijk product van zijn tijd, geëngageerd en kritisch voor de eigen cultuur. Opener ‘The American Metaphysical Circus’ zet dadelijk de toon: een gekke professor psychedelica met een losgelagen ringmodulator waarover een charmante dame een zekere Doctor Frederick von Meier vernoemt. Ge-wel-dig. De rest is, wel, meer van dattum. Dan nog een persoonlijke noot. Op mijn exemplaar, dat ik twintig jaar geleden ergens ik weet niet meer waar tweedehands heb gekocht, staat vanbinnen met balpen de naam ‘Marc Didden’ geschreven. Schol, Marc!

