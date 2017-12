Dr. De Zeulder over de minister, de zorgrobot en de bejaardenrellen

'Sla mij maar lam met je beenprothese'

Dr. Koen De Zeulder «In Nederland hebben ze daar al veel ervaring mee, en er zijn nog wat problemen. In Hilversum was er ophef omdat tachtig bejaarden drie weken lang met hetzelfde washandje werden gewassen. En in Leiden propte een robot ’s morgens een zachtgekookt eitje in de mondholte van een negentigjarige, in plaats van haar kunstgebit. Maar dat zijn kinderziekten, kleine programmeerfoutjes die je snel kunt verhelpen.»

HUMO De zorgrobot is dus de toekomst?