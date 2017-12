Prins Charles trouwde enkele decennia geleden met Lady Diana Spencer. Het was niet eenvoudig geweest voor Charles om een geschikte bruid te vinden. De eisen voor de vrouw van de kroonprins van het Verenigd Koninkrijk, dat met voorsprong de bekendste monarchie ter wereld heeft, waren tamelijk hoog. Ze moest van onbesproken gedrag zijn, ze moest bereid en geschikt zijn om de zware rol van vrouw van de kroonprins en toekomstige koning op zich te nemen en ze moest bijzonder genoeg zijn om populair te kunnen worden bij het Britse volk. Al die eigenschappen leken samen te komen in Diana. Je kan gerust zeggen dat Charles voor Diana koos op grond van zijn verstand. Die keuze had maar weinig met romantiek te maken.

Heel anders is dat bij prins Harry. Naar eigen zeggen werd hij ontzettend snel hevig verliefd op Megan. Die verliefdheid spat ook van het stel af. Dat zag je in hun eerste televisie-interview, nadat ze hun verloving hadden bekendgemaakt. In dat interview zei Harry dat hun relatie op de eerste plaats komt. Het ontroerde me om zulke gelukzaligheid te zien. Maar wat ik net zo bijzonder vond, was het verstandelijke element dat het hele interview kleurde.

Al zijn de twee erg verliefd op elkaar, de taal die ze spraken, was de taal van het verstandshuwelijk. Zo vertelde prins Harry dat Megan deel zou uitmaken van zijn ‘team’, waarmee hij de koninklijke familie bedoelde, en dat dat team veel werk met zich meebracht. Harry had Megan ook streng gewaarschuwd voor de zware taak die haar als lid van de Royal Family te wachten stond.