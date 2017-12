'Mijn zoon is mijn beste vriend. Samen 200 kilometer fietsen en uren zwanzen: fantastisch toch?'

Sven Nys «Hoe je hormonen aanmaakt, hebben ze dat gevraagd?»

Thibau Nys «Neen.»

Sven «En speekselproductie bij stress?»

Thibau «Neen, dat ook niet.»

Sven «Tevreden?»

Thibau «Ja. Komt wel goed.»

'Ik ben opgegroeid in het veldrijden. Altijd waren er camera's en journalisten in de buurt. Het maakt me niet nerveus' Thibau Nys

Het is een symbolisch beeld. In een nog leeg eetcafé zitten vader Sven en zoon Thibau bij het raam. Boven op de Balenberg is dat, in Baal bij Tremelo: de plek waar het voor vader vroeger begon en nog altijd blijft duren. Eetcafé Velo is de nok van het Sven Nys Cycling Center en kijkt uit over de bossen die de kale berg omringen. Ze lijken op elkaar, Sven en Thibau. De taal, de blik en het lijf: scherp als een broodmes. De ene heeft net een examen biologie afgelegd en de ander wil weten hoe dat afliep. De dag ervoor testte vader de kennis van de zoon, en knikte hij instemmend.