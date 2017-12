Niets zegt méér over een jaar dan de nieuwe of opnieuw (en niet per se in de oorspronkelijke betekenis) in zwang geraakte woorden die het heeft opgeleverd. En wat dat betreft, zijn de experts het eens: 2017 was zonder meer een grand cru van een jaar. Een kleine terugblik aan de hand van een handjevol niet geheel lexicologisch verantwoord geduide lemmata.