Jef Vermassen werd 70, maar het afgelopen jaar was de bekende strafpleiter actiever dan ooit. Hij schreef een boek over slachtoffers, maakte een docureeks over assisen, pleitte elke week in een moordzaak (‘de laatste tijd zijn het er zelfs twee per week’), gaf interviews, lezingen en signeersessies, poseerde voor selfies, gooide een bom in het onderzoek naar de Bende van Nijvel én laadde tussendoor ook nog af en toe zijn elektrische Tesla-wagen op.