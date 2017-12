Toen ik Mohamed El Bachiri bijna anderhalf jaar geleden in Molenbeek ontmoette voor een interview, duurde het even voor hij ontdooide. Voor hij besloot om me, behalve zijn barmhartige boodschap van verdraagzaamheid, ook een blik in zijn persoonlijke, door terreur overhoopgehaalde leven te gunnen. Vandaag zie je aan zijn tred nog steeds dat de man iets meedraagt. Tegelijk toont zijn gulle glimlach dat hij toch anders in het leven staat dan toen.

Mohamed El Bachiri «Het voorbije jaar was echt ongelofelijk. Dat ik Loubna met mijn boek ‘Een jihad van liefde’ op een universele manier kan herinneren, is het mooiste geschenk dat ik haar kon geven. De hoeveelheid liefde die ik het voorbije jaar van volslagen onbekenden heb ontvangen, was buitengewoon. Mensen herkennen mij nu op straat. Die bekendheid is heel dubbel. Ze weten wie ik ben omdat terroristen mijn vrouw vermoord hebben. Soms maak ik me zorgen over wat dat met mijn jongens doet.»

HUMO Hoe ging de bal aan het rollen?

El Bachiri «Kort na ons gesprek werd ik uitgenodigd om te spreken op TEDxHilversum. Ik kreeg er een staande ovatie. Mijn boodschap sloeg blijkbaar aan, want vervolgens werd ik voor van alles en nog wat gevraagd. Maar het grote keerpunt was mijn kerstboodschap die ik eind vorig jaar in ‘De afspraak’ mocht brengen. Gewoon voor de camera mijn verhaal vertellen, dat was voor mij geen probleem. Ik vond het veel makkelijker dan op een podium een grote groep mensen toespreken.