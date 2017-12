Jinnih Beels «2017 is een zwaar jaar geweest, professioneel maar ook privé. Ik was een maand out met gezondheidsproblemen. Zware maag- en darmproblemen: dat speelt op wanneer ik stress heb. En in juni is mijn echtgenoot zwaar ziek geworden: een tumor aan de pancreas. Dat is een heel slechte diagnose, het was vijf voor twaalf, maar volgens de dokters heeft hij geluk gehad: hij is succesvol geopereerd en revalideert nu. Net toen kwam de politiek zich moeien, Tom Meeuws stuurde me een sms: of we eens konden afspreken. Ik kende Tom van toen hij directeur ‘Samen Leven’ bij de stad Antwerpen was, maar ik had geen idee waarover hij wilde spreken. Toen hij me vroeg om op de lijst te staan, wist ik niet goed of hij dat meende, want Tom is een euh... grapjurk. Pas na tien minuten had ik in de gaten dat hij serieus was (lacht). Toen dacht ik: ‘Jij bent niet goed wijs.’ Ik heb pas in september definitief toegezegd.»

HUMO Was u uitgekeken op de politie?

Beels «Dat is een groot woord, maar de vraag kwam op het juiste moment. Ik heb graag in Mechelen gewerkt, maar het is Antwerpen niet: ik ben hier niet opgegroeid, ik ken de wijken en de mentaliteit niet. Ja, ik had een goede, goedbetaalde job en binnen mijn domein had ik expertise. Die geloofwaardigheid heb ik aan de kant geschoven voor iets waar ik tot nog toe niet mee te maken had en waarvan ik soms denk: ‘Het is een bende...’ (slikt haar woorden in). Ik heb het uiteindelijk toch gedaan omdat ik altijd een activiste ben geweest.»

HUMO U was bij de politie gegaan omdat u in uw geboorteland India had gezien hoe ontwrichtend een corrupte politiemacht kan zijn voor de samenleving.

Beels «Deze stap ligt in het verlengde, ik heb gemerkt hoe zwaar de politiek weegt op het beleid van de politie. Neem het diversiteitsbeleid: ik heb in Antwerpen goed kunnen werken tot 2012. Toen kwam er een nieuwe burgemeester, die plots andere keuzes maakte. Vanaf toen botste ik op een muur. ‘Ik zou er los door kunnen,’ dacht ik, ‘maar alleen als ik zelf in de politiek ga.’