De tijd dat de bitcoin vooral een dubieus middel was om anoniem drugs of wapens mee aan te schaffen in de donkerste krochten van het internet, ligt ver achter ons. Eind 2017 geldt de digitale munt als het nieuwe goud van een online Eldorado. Hoewel de bitcoin oorspronkelijk bedoeld was als een antibancair online betaalmiddel, is de cryptomunt vandaag zo exorbitant veel waard dat hij bijna uitsluitend nog geschikt is als belegging. Sinds 10 december is dat ook officieel mogelijk: de Chicago Board Options Exchange (CBOE), de grootste Amerikaanse effectenbeurs, bood toen de eerste bitcoinfutures aan, termijncontracten die toelaten om te speculeren op de koers van de bitcoin. De belangstelling was massaal.

Nu zelfs taxichauffeurs en journalisten in bitcoins investeren, wordt gewaarschuwd voor een bubbel. De wereldvermaarde econoom en Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz riep zelfs al op tot een verbod. De digitale munt dankt volgens hem zijn populariteit aan de mogelijkheden voor witwaspraktijken en heeft dus geen maatschappelijk nut. Toch lijkt de hype rond de allereerste digitale munt maar niet te ontploffen, ondanks de voortdurende koersschommelingen.

HUMO Hoe werkt de bitcoin nu eigenlijk?

THOMAS Spaas «De bitcoin ontstond in 2009, toen iemand onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto software voor een peer-to-peer betaalsysteem ontwikkelde. De ware identiteit van de uitvinder is overigens nog steeds niet achterhaald. Satoshi Nakamoto is misschien wel het moderne monster van Loch Ness.