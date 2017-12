50 jaar Humo's Pop Poll: dit zijn de onsterfelijke tv-makers, radiofiguren, muzikanten en de man/vrouw die u afgelopen 50 jaar het liefst uit de kleren zag gaan

In de categorie Beste Pop Poll wint die van Humo steevast met straatlengtes voorsprong, en dat al vijftig jaar. Om dat te vieren, hebben we per categorie alle stemmen van de lezer rigoureus opgeteld, om zo tot Het Definitieve Lijstje te komen. Dat wordt vervolgens becommentarieerd en van een alternatieve top drie voorzien door een kundige Humo-jury – Jan Eelen, Roos Van Acker, Mark Coenen, Guy Mortier, Jörgen Oosterwaal en Bart Vanegeren. Handig, toch: die pinnige discussie aan de kerstdis over wie nu de grootste lul van de afgelopen vijftig jaar is, beslecht u zo in een handomdraai. Deze week in deel twee: televisie, radio en muziek.