'Ik werd bijna verpletterd door meisjes in parkajassen. Maar ik had al snel door dat succes niet alles is'

In 1977 werd Raymonds ‘Meisjes’ verkozen tot beste vaderlandse single en ‘Nooit meer drinken’ tot beste langspeelplaat. Eén jaar later stond ‘Meisjes’ nog steeds op (2) en werd hij ook verkozen tot Beste Zanger Nationaal. Jo Lemaire stond dankzij haar geweldige debuutplaat ‘Jo Lemaire & Flouze’ in 1979 meteen op (1) als Beste Zangeres Nationaal. Raymond zou pas in 2001 voor het eerst uit de top 10 verdwijnen, Jo Lemaire in 2004. Op de MIA’s mag Raymond binnenkort een Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen. We hebben afgesproken in Leuven, waar Raymond die avond in Het Depot speelt. Maar hij heeft blijkbaar nog meer aan zijn hoofd.

Raymond van het Groenewoud «Ik ben bezig met het archiveren van mijn eigen materiaal. Mijn platenbaas wil dat ik mijn eigen verhaal nog eens vertel, aan de hand van werk van toen tot nu. Ik ben verbijsterd: er is veel meer bewaard gebleven dan ik dacht, vooral liveopnames. En ik ben ook tot de ontdekking gekomen dat ik liveopnames gemiddeld veel toffer vind dan studio-opnames. Het woord zegt het: er zit veel meer leven in. In de studio krijgen muzikanten de kans om hun werk onder de microscoop te leggen en op te schonen, waardoor het gevaar op steriliteit toeneemt. Geluidskwaliteit is een relatief begrip, hè. Sommige opnames van Billie Holiday ruisen alsof er een stofzuiger naast haar staat, maar toch wil ik het allemaal horen.»

Jo Lemaire «De magie van sommige liveopnames kun je in de studio nooit evenaren. Op een liveplaat draait het bijna evenveel om het publiek als om de artiest. Vroeger werd er wel live opgenomen in de studio. Dat proces vond ik veel aangenamer. Je creëert een moment waarin vreemde ideeën de kans krijgen om naar boven komen.»