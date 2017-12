De gelukkigen die dit jaar de Ha! mee naar huis mochten nemen, zijn Jeroen Meus en de ploeg van ‘Goed volk’: maandag ontvingen zij in de Kruitfabriek in Vilvoorde de Ha! en de bijbehorende cheque van 5.000 euro uit handen van Guy Mortier. Drie jaar geleden moest ‘Goed volk’ het nog afleggen tegen ‘De ideale wereld’ en ‘2013’, maar het tweede seizoen van de reportagereeks waarin Vlaanderens populairste kok overal ter wereld in potten en zielen gaat roeren, trof wel raak.

Waarom? Welnu, omdat ‘Goed volk’ voor enkele van de knapste en meest ontroerende uren televisie van het voorjaar zorgde. Dan denken we in de eerste plaats aan de aflevering waarin Meus in Frans-Vlaanderen te gast was bij de vier vrijgezelle broers Verbaere, om er te leren hoe je de perfecte vol-au-vent maakt en wat de raakpunten zijn tussen de boerenstiel en de filosofie van Socrates. En in de tweede plaats aan zijn passage bij de joodse familie Hoffman, restauranthouders in Antwerpen, waar hij aan een tafeltje in de keuken het oude moedertje van het gezin voor het eerst liet vertellen over de Holocaust. Meer dan zeventig familieleden had ze toen verloren, maar ze had nooit over de calamiteiten gesproken tot ‘Goed volk’ over de vloer kwam. Typerend, want ‘het kokske’ – zoals Meus zichzelf graag omschrijft – bewijst zich in de reeks telkens weer als een erg empathisch interviewer, die in het begin ogenschijnlijk maar wat rondlummelt in en rond de keuken van de mensen bij wie hij te gast is, maar hun gaandeweg de sterkste verhalen en diepste geheimen weet te ontfutselen.