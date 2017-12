De clown en de snoodaard: Jeroom en Jonas Geirnaert, de slimste jury ter wereld

Als het welslagen van een ‘Slimste mens’-aflevering in de eerste plaats afhangt van wie er in de jury zit (onze theorie), dan kan het donderdag in de grote finale amper mislopen: de geoliede comedytandem Jonas Geirnaert en Jeroom zal voor de laatste keer dit seizoen alles uit de kast halen om de twitterende goegemeente op stang te jagen (‘Jonas Geirnaert zou nooit meer op het scherm mogen komen!’ ‘Die Jeroom is een gemene vent zonder opvoeding!’). Wij laten hen alvast een paar grapjes op ons uittesten.