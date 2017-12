De winterkousen en Bongobons beu? Humo's Weergaloze TTT-Cadeaugids brengt raad!

Lizzy Goodman: ‘Meet Me in the Bathroom: Rebirth and Rock and Roll in New York City 2001-2011’

Over de renaissance van de New York cool, toen rond het begin van deze eeuw enkele getalenteerde neusvreters – geleid door The Strokes, Interpol, Yeah Yeah Yeahs en LCD Soundsystem – de ingedommelde plaatselijke muziekscene het vuur aan de kont staken. Lizzy Goodman, bevriend met veel van die bands, heeft er een pageturner uit gepuurd die uw aandacht bij de lurven houdt. Dik 600 pagina’s – een ‘ranzige tijdcapsule’, zoals de schrijfster het zelf omschrijft – en binnenkort ook een documentaire.