Er staat nog een bakblik met restjes taart op zijn aanrecht, maar the day after is Tim Vanhamel één en al zen.

HUMO Een verjaardag als een andere, die veertigste? Of toch niet?

Tim Vanhamel «Ik heb geen feestje gegeven, en ik heb mijn vriendin op voorhand ook gesmeekt om géén verrassingsfeest te organiseren. Op den duur werd ik echt achterdochtig: ‘Waarom bellen mijn vrienden me niet terug? Ze zijn toch niks aan het organiseren zeker!’ Ik heb in mijn leven ook maar een paar verjaardagsfeestjes gegeven: het meest legendarische toen ik 28 werd en dus de 27 had overleefd, de leeftijd waarop rockmuzikanten horen te sterven. Een feestje in de sfeer van mijn leven toen: (roept) rock-’n-roll! Dat was leuk.

'Al dat nieuwe bloed in de muziekwereld is fantastisch, maar van sommige dingen snap ik echt níks meer'

»Maar dat moment waarop je de balans opmaakt of zo, dat heb ik nu zeker niet. Ik héb dat al meegemaakt.»

HUMO Op welke leeftijd?

Vanhamel «Zo grofweg van mijn 14de tot mijn 32ste. Toen had ik de hele tijd het gevoel: ‘Help, het gaat hier mis!’ Er was toen ook altijd die yolo, of hoe heet dat: fomo, die fear of missing out. ‘Komaan, leven!’ En ik dacht de hele tijd dat ik niet goed bezig was. Wilde ik wel muziek maken? Moest ik niet gaan studeren en chirurg worden of zo? Vragen waar je niet goed van wordt, waarop niet echt een antwoord bestaat, en waarvan je wel moet crashen. En toen, rond mijn 33ste, kwam de catharsis, het kantelpunt – sindsdien is alles anders. Wil ik muziek maken? Ja. Omdat ik er goed in ben en er gelukkig van word. De muziek heeft opnieuw voor míj gekozen: op een dag is mijn gitaar naar me toe geslopen. En met het spelen kwam het plezier terug.»