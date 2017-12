De korte dagen, de nattigheid en de kou nemen we er graag bij, want dit is de mooiste week van het jaar. Niet alleen het aftellen naar die oeverloos gezellige kerstfeesten schenkt ons dalai lamaiaanse levensvreugde. Er is vooral die heerlijke ‘De warmste week’, waarin de goedheid van onze medemensen komt bovendrijven als dode potvissen met gistende ingewanden. En hoe draagt onze dokter zijn menslievende steentje bij, vragen wij ons af?