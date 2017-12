Heleen Debruyne: 'De kracht van vernedering'

‘Dit soort groepsgedrag is het begin van álle mogelijke ellende,’ brieste ik jaren geleden, toen ik nog geloofde in de kracht van verandering. De lange, puistige studenten in hun ondergekotste witte jassen keken me verward aan. De meisjes die ze op hun blote knieën dwongen om door scherpe kiezelsteentjes te ploeteren, keken al even verward op van hun marteling. ‘Is die nog meer bezopen dan wij?’ zag je ze denken. ‘Ja, en jullie ook, laat je maar lekker vernederen. Lekker hoor, dan mogen jullie volgend jaar hetzelfde doen,’ riep ik nog.

Ik was bloednuchter. Het mechanisme dat mensen zover krijgt om mayonaise van elkaars ballen te likken, is hetzelfde als dat wat aan de basis ligt van godsdienstwaanzin, fascistische regimes, pestgedrag en belachelijke modeverschijnselen, geloofde ik toen oprecht. Toen Geert Noels zich eerder dit jaar liet ontvallen dat studentendopen een ‘vorm van georganiseerd pesten voor gevorderden’ zijn, knikte ik dan ook driftig. Noels hekelde verder nog dat de politie die dopen begeleidt en zo een signaal geeft dat de maatschappij die georganiseerde vernedering prima vindt, en dat vooral vrouwen het risico lopen om seksueel vernederd te worden.

Vernedering zou één van de sterkste, moeilijkst te vergeten menselijke emoties zijn, volgens onderzoekers. Vernederen is volgens Van Dale ‘in aanzien of macht verlagen, klein maken, oneer aandoen, met geringschatting behandelen’. De gevolgen daarvan krijgen we lastig van ons afgeschud. Een groep wetenschappers die zich verenigen onder de noemer Human Dignity and Humiliation Studies, vindt die emotie zo nefast dat ze er zelfs naar streeft om ‘wereldwijd vernederende situaties terug te dringen’. Maar de golf aan boze reacties van blije gedoopte vrouwelijke studenten die de bezorgde econoom over zich heen kreeg, laat zien dat zij het zélf helemaal niet zo zagen. ‘Wij zijn niet vernederd!’ riepen ze.