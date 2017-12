'Wie een overval beraamt, moet de brains van een CEO of van een politicus hebben'

We ontmoeten François Troukens (47) niet in één of ander door een dievenlantaarn verlicht rovershol, maar in de trendy bar van het Brusselse Pullman Hotel. Niet te geloven dat deze goedlachse Paul Newman-lookalike in een vorig leven één van ’s lands meest gezochte zware jongens was. Zijn specialiteit: gewapende overvallen op geldtransporten. In 2003 werd hij voor assisen veroordeeld tot 28 jaar cel, maar Troukens had op dat moment al lang het hazenpad naar het buitenland gekozen. In 2004 werd hij alsnog opgepakt in Parijs en verdween hij voor zes jaar achter de tralies. Na zijn vrijlating – met enkelband – bracht hij een graphic novel uit, realiseerde hij een kortfilm en schreef hij het scenario voor ‘Tueurs’. Vandaag is de gewezen topcrimineel niet alleen een Wallon Connu die op RTL-TVI zijn eigen programma presenteert, maar ook een gevierd cineast.

HUMO Net nu uw film uitkomt, is de Bende van Nijvel weer alomtegenwoordig. Hebt u geluk gehad, of wist u dat er iets op komst was?

François Troukens «Gewoon geluk gehad. Voor mij stond het al heel lang vast dat mijn eerste film zou handelen over de Bende van Nijvel. Toen ik 13 was, woonden we in Eigenbrakel, en onze tuin grensde aan de parking van het Delhaizewarenhuis. Op de avond dat de Bende daar in 1985 toesloeg, kon ik de geweerschoten horen. Ik ben als een gek naar het parkeerterrein gerend: mijn broertje ging daar vaak met de fiets rijden. De moordenaars heb ik niet gezien, maar wel de lichamen van de neergekogelde mensen. Mijn broertje was nergens te bekennen, en ik ben snel weer naar huis gelopen, waar hij in de zetel zat, godzijdank. Vervolgens ben ik teruggekeerd naar die parking. Het was heel bizar, maar het was alsof iets me naar de plek van de misdaad terugtrok.