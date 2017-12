Eeuwig spits Jan Mulder: 'Voetbal kan beeldschoon zijn, vooral in de modder'

Arsenal - Manchester United, enkele weken geleden. United is met een verrassend aanvallende tactiek op een 0-1 voorsprong gekomen, Arsenal moet nu aandringen. De jongens van coach Arsène Wenger nemen die opdracht bijzonder serieus: met man en macht trekken zij ten strijde. Maar United scoort weer: 0-2.

‘Ziezo, nu is het genoeg,’ zeggen de Londenaars tegen elkaar na deze lage streek van het lot. Zij leggen al hun gewicht in de schaal en aanval na aanval golft richting het doel van United-keeper David de Gea. De in herenkapsalon Rap Too YX geknipte Mesut Özil, op andere dagen de luiheid hoog in het vaandel, gaat voorop in de strijd en schiet warempel op het doel. Tevergeefs, de Spaanse goalie ranselt alle kogels uit zijn heiligdom.

Lezer, u merkt dat ik het proza heb toegesneden op wat er omstreeks het halfuur van deze gedenkwaardige match volgt: een ouderwetse scrimmage, een doelworsteling zoals ze in een jongensboek (12-14 jaar) als volgt zou worden omschreven.