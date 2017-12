Koppensneller Herman Brusselmans: 'Arnon Grunberg schrijft over de verhuizende mens'

Arnon Grunberg is één van m’n beste vrienden in het literaire milieu. De anderen zijn Tom Lanoye, Jeroen Olyslaegers, Griet Op de Beeck, Walter van den Broeck, Lize Spit, Christophe Van Gerrewey, Mohamed El Aboudi en N’Konko Zundi. Men merkt dat de diversiteit goed vertegenwoordigd is in m’n vriendenkring: er zitten mannen en vrouwen tussen, homo’s en hetero’s, witte mensen en gekleurde mensen, en iemand die zodanig een kip kan nadoen dat hem geregeld wordt gevraagd of hij een paar eieren wil leggen, en dat is Christophe Van Gerrewey.

Een enorme geinponem, die ook een kruiwagen op z’n neus kan laten balanceren, z’n linkerbeen achter z’n rechteroor kan leggen en achter een struik kan schijten zonder scheten te laten. Hij schrijft ook heel slechte boeken, maar ja, de vraag is: als je zelf een fantastische schrijver bent, moeten je auteurs kameraden dan per se net zoals jij ook ongelofelijk goed schrijven? Natuurlijk niet. Kijk naar het rijtje hierboven. Daar zitten, naast mijzelf, maar twee andere goede schrijvers tussen, te weten Tom Lanoye en Walter van den Broeck. Al de anderen vertrouwen alleen maar bagger aan het papier toe.

Sommige fans van bijvoorbeeld Griet Op de Beeck zullen opwerpen: ‘Maar Griet schrijft toch ook schitterende romans?’ Die vraag moet ik helaas negatief beantwoorden. Griet heeft veel positiefs te bieden, onder meer haar gigantische loezen, haar welsprekendheid over precaire onderwerpen in ontelbare talkshows op tv en haar natuurlijke talent om de juiste gel voor haar weerbarstige kapsel te kiezen. Maar romans schrijven, nee, daar heeft ze geen kaas van gegeten, tenzij kaas waar zelfs hongerige muizen van wegvluchten. En Lize Spit dan? Is ‘Het smelt’ geen uitzonderlijk boek? Nou, als je boek ongeveer evenveel taalfouten bevat als woorden, dan kun je gerust zeggen: ‘Lize, volgende keer beter.’