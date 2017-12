Aminata Demba in 'F.C. De Kampioenen 3'. 'Wij gaan de wereld niet verbeteren'

Voor of tegen, neokoloniaal of niet: de nieuwste filmincarnatie van ‘F.C. De Kampioenen’ is sinds vorige week een feit. Maar ‘ F.C. De Kampioenen 3: Forever ’ telt naast oude wijn en nieuwe zakken ook één nieuw gezicht: dat van Aminata Demba , een Antwerpse actrice met roots in Mali en in het theater.

HUMO Misschien vergissen we ons, maar wordt er in de theaterwereld niet graag neergekeken op populair vertier als ‘F.C. De Kampioenen’?

Aminata Demba «Dan toch niet door mij, hoor. Op iets neerkijken zou ik persoonlijk nooit doen. Maar wat anderen in de theaterwereld van de film vinden? Dat moet je hun misschien maar vragen.»

HUMO Als actrice zou je rol een mooie voet tussen de deur kunnen zijn, als je tv-werk ambieert.

Demba «Ergens hoop ik van wel, ja. Ik heb namelijk ondervonden dat de Vlaamse tv-wereld een ons-kent-onswereldje is, en het gebeurt zelden dat een regisseur voor een rol verder zoekt dan de acteurs die hij al kent van het scherm. Dat merk je vooral als je geen deel van dat circuit uitmaakt. Ik heb me ingeschreven bij verschillende castingbureaus, maar daarom krijg je nog geen rollen aangeboden. Hopelijk kan deze Kampioenenfilm wel iets in beweging brengen.»

HUMO Het verhaal speelt zich af in een fictief Congo en zou neokoloniale trekjes vertonen, op het randje van racisme, volgens een recensent.

Demba «Ik heb dat krantenartikel gelezen, en ik snap wel dat je een link legt met het koloniale verleden van België als je Balthasar Boma in een Mobutupakje ziet. Daar wordt voor de grap naar verwezen in de film, maar nooit met kwade bedoelingen, en al helemaal niet met racistische bijgedachten. ‘F.C. De Kampioenen’ is een iconische Vlaamse reeks, gebaseerd op clichés en misverstanden, wat betekent dat er met álles op een stereotiepe manier wordt gelachen: de café-uitbaatster, de zakenman... Dan is het logisch dat die vorm van humor wordt doorgetrokken als ze in Afrika zijn. Sterker nog: Jolie, mijn personage, is misschien wel het enige dat er níét als een cliché bij loopt. Ik hoefde dus heus niet met een accentje te praten. Je kunt ook niet verwachten dat een film als ‘F.C. De Kampioenen’ de wereldproblemen gaat aanpakken, of dat er maatschappelijke discussies in worden aangesneden. De bedoeling was altijd duidelijk: de fans plezieren. En daar is Jan Verheyen wel in geslaagd.»

‘F.C. De Kampioenen 3: Forever’ speelt vanaf 20 december in de zalen.