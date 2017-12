Animal Rights België telt zevenhonderd leden, ontvangt geen subsidies en heeft twee mensen voltijds in dienst: voorzitster Nadine Lucas en campagnecoördinator Benoit van den Broeck.

Nadine Lucas «2017 was overweldigend. Onze vzw bestond nog niet zo lang en met de gruwelijke beelden uit het varkensslachthuis van Tielt in maart hebben we onze entree niet gemist. Het hele jaar stond voor mij in het teken van de organisatie, waardoor er amper tijd overbleef voor iets anders. Maar dat heb ik er graag voor over.»

Benoit van den Broeck «We hebben het voorbije jaar geleerd om onze schaarse middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Het dierenleed dat wij met een verborgen camera hadden vastgelegd, kwam bij veel mensen keihard binnen. Iedereen sprak erover en was gechoqueerd dat die gruwel in een beschaafd land als België mogelijk is. Ze dachten allemaal dat slachten een cleane operatie is en dat slachters zich netjes aan alle reglementen houden. Wij weten zelf al heel lang dat het er in onze slachthuizen niet al te koosjer aan toegaat, maar dat het zo erg was, hadden ook wij niet verwacht. Ik had al soortgelijke beelden gezien uit Frankrijk, Engeland en de VS, maar in België was nooit iemand undercover in slachthuizen binnengedrongen. Ik schrok mezelf een beroerte toen ik de beelden uit Tielt zag. Daarna ging we op onderzoek uit in een ander slachthuis, met hetzelfde resultaat.»

'Het is nu wel moeilijker geworden om nog undercover te gaan, maar ze kunnen de waarheid niet blijven verstoppen'

Lucas «Na onze actie in Tielt werden we benaderd door journalisten uit binnen- en buitenland. We hadden wel gehoopt dat we aandacht zouden krijgen, maar we hadden nooit verwacht dat het zo’n overrompeling zou worden. Tegelijk was het een goede leerschool om op een professionele manier voor de dierenrechten op te komen.

»Naar aanleiding van onze acties lieten veel mensen ons spontaan weten dat ze voortaan geen vlees meer zouden eten. Sommigen mailden dat ze hun verbruik wilden verminderen, of dat ze wilden overstappen op ‘beter’ vlees dat ‘met liefde’ gekweekt en geslacht is. Maar dat is een mythe waar wij niet in geloven: het is een illusie om te denken dat een levend wezen op een humane wijze gedood kan worden. Het is natuurlijk wel goed dat mensen vragen hebben over de productie van vlees.»

Van den Broeck «Als het over honden en katten was gegaan, dan had het land écht in brand gestaan. Slachthuizen waar honden op een wrede manier gekeeld worden, dat kunnen mensen zich niet voorstellen. Maar varkens zijn even slim als honden, alleen zijn ze minder aaibaar, net als kippen of koeien.»