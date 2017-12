Hoewel het hoofdstuk over haar huwelijkscrisis maar 20 van de 386 pagina’s beslaat, lijkt het toch vooral dát te zijn waaraan mensen denken bij Bieke Ilegems’ boek ‘De Zoektocht van een ouder meisje naar Eeuwige Schoonheid en Groot Geluk’. Is 2017 een jaar dat ze snel wil vergeten, of net niet?