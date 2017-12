Soms lacht het leven je met een brede tandpastasmile toe. In het najaar van 2016 prees talkshowhost Oprah Winfrey Colson Whiteheads nieuwste roman ‘De ondergrondse spoorweg’ aan in haar boekenrubriek. President Barack Obama nam ’m mee op vakantie en liet de wereld weten wat hij ervan vond: ‘Fantastisch! Aangrijpend!’ Gevolg: het boek verkocht als warme broodjes en dankzij een Pulitzer en een National Book Award nam Whiteheads carrière in 2017 pas echt een hoge vlucht. Maar 2017, da’s ook het jaar van Donald Trump, en die wierp een schaduw over z’n geluk.

Colson Whitehead «Sinds die idioot president is, is het leven in Amerika erg deprimerend geworden. Trumps bewind is erger dan mijn ergste nachtmerries. We zitten nog niet in een oorlog, maar met zijn dwaze beslissingen kan hij er elk moment één ontketenen. Ik hield mijn hart weer eens vast toen hij de verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem aankondigde. Ik hoop dat er geen kernoorlog volgt, want Donald Trump is gestoord, net als zijn rivaal Kim Jong-un. Zowat elke tweet die hij de wereld instuurt of elke wet die hij tekent, vormt een reden tot paniek.

»Neem nu zijn besluit om twee nationale parken ‘terug aan het volk te schenken’: dat is niet meer dan toestemming geven aan zijn goede vrienden van de olie-industrie om er te boren. Ik voel ook hoe hij en zijn kompanen zich steeds agressiever gedragen tegenover minderheden. Hun handen jeuken om te snoeien in de burgerrechten. Erg verontrustend.