Het jaar van Dokter Bea (Eva Van Der Gucht): 'Ik geloof niet dat Vlamingen preuts zijn'

'Ofwel weten jongeren niks van seks, ofwel weten ze te veel. Ik denk dat we dat, euhm, gat mooi gevuld hebben'

Eva Van Der Gucht «Ik ben veel op mijn pad tegengekomen dit jaar. Ik heb deze zomer een film gedraaid waar ik helaas geen woord over mag zeggen, ook al brandt er van alles op mijn lippen. ‘Oude liefde’, een andere film waarin ik heb meegespeeld, is wél al uitgekomen. Ik ben aan het repeteren voor een theaterstuk dat in 2018 in première gaat. Ik heb zelfs meegedaan met ‘The Big Escape’, een spelprogramma waarvoor ik uit allerlei penibele situaties moest ontsnappen: het kind in mij heeft dit jaar z’n hart opgehaald. 2017 was rijk aan ervaringen, uitdagingen en het leven tout court. Dokter Bea was een hoogtepunt omdat ik er verschillende aspecten van mijn persoonlijkheid in kwijt kon. Mijn kinderlijke fantasie en mijn humor, in de eerste plaats. Maar ook mijn drang om iets goed te willen doen voor de wereld. ‘De dokter Bea show’ was niet alleen entertainment: het was een noodzakelijk programma, voor Vlaanderen en de kinderen.»

HUMO Mij viel de optimistische, zorgeloze toon op.

Van Der Gucht «Dat was uitdrukkelijk de bedoeling: we wilden seksualiteit en de puberteit positief benaderen. Vroeger werd er vaak met het vingertje gezwaaid: ‘Pas toch op!’ Men leek te denken dat kinderen zouden wachten om aan seks te beginnen als we ze maar bang genoeg maakten: niets bleek minder waar. Als de informatie eerlijk en duidelijk is, maken jonge mensen betere keuzes. Wat niet betekent dat we dingen onder stoelen of banken steken. En wat niet wegneemt dat we hard hebben moeten zoeken naar de juiste toon. We wilden het heel graag met humor brengen – lachen zorgt voor een soort ontlading – maar soms móét je ook enige sérieux toelaten. Als het bijvoorbeeld gaat over grenzen en hoe je ze moet aangeven. Dat is een enorm actueel thema gebleken. We voelden tijdens de opnames al wel dat het belangrijk was, maar we konden natuurlijk niet voorzien dat de hele #MeToo-storm zou passeren. En al helemaal niet dat die ook in Vlaanderen zou losbarsten.»

HUMO De onthullingen over grensoverschrijdend gedrag kwamen vooral uit de film- en televisiewereld. Ben je zelf ooit op intimidatie gestoten?