De meest bizarre post die Hilde Geens ooit kreeg toen ze zich in het Bendedossier vastbeet, was een brief met daarin een speelkaart van een schoppenkoningin. Haar collega Raf Sauviller, met wie ze voor Humo artikels over de Bende schreef, ontving een schoppenboer. ‘Wat dat precies betekende, heb ik nooit geweten,’ vertelt ze.

Hilde Geens «In die periode gebeurden er wel meer rare dingen. Een man die een hele dag in zijn auto voor onze deur zat, zonder zich te verroeren. Twee rare figuren die in het veld opdoken en naar ons huis bleven kijken. Het was de periode van de zaak-Dutroux, in 1996, toen ik me samen met mijn collega Raf in het Bendedossier begon te verdiepen en de tweede Bendecommissie in het parlement de zaak weer op de agenda zette. Er hing een sfeer van verontwaardiging in het land, justitie had zwaar gefaald, iedereen wilde plots helpen om – naast de zaak-Dutroux – ook het Bendedossier op te helderen. Een beetje dezelfde sfeer die er vandaag ook rond het dossier hangt, sinds de informatie over Christiaan Bonkoffsky het onderzoek een nieuw elan heeft gegeven.»