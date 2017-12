Bastian Obermayer en Frederik Obermaier, die in 2015 ook de Panama Papers uitbrachten, kregen 1,4 terabyte aan gegevens in handen van anoniem gebleven klokkenluiders. Die berg van 13,4 miljoen documenten deelden ze met het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), een wijdvertakt netwerk van vierhonderd onderzoeksjournalisten.

HUMO Watergate-veteraan Bob Woodward noemde de onthullingen ‘een journalistieke triomf’, en voor het boek ‘The Panama Papers’ wonnen jullie dit jaar, naast talloze andere prijzen, een Pulitzer.

Bastian Obermayer «Het is surreëel. Duitse journalisten winnen doorgaans geen Pulitzer-prijzen. Eigenlijk waren de voorbije tweeënhalf jaar... raar: twee eerste ministers moesten aftreden door de Panama Papers, en president Poetin gaf commentaar op ons werk.»

HUMO Evenmin alledaags: Netflix wil jullie verhaal verfilmen.

Frederik Obermaier «Ze hebben een optie op de rechten genomen, maar het is nog onduidelijk wat ze precies zullen doen. Enerzijds vind ik het een aangename gedachte dat het hele ICIJ hiermee wordt geëerd. Anderzijds ben ik me natuurlijk bewust van het risico dat ze misschien een loopje zullen nemen met de feiten.»

'Er zullen steeds nieuwe klokkenluiders opstaan, mensen die onfrisse praktijken zien en die rapporteren. Het zal nooit meer ophouden'

HUMO Prangender probleem: ondanks alle kritiek blijken weinig bedrijven geneigd om hun offshoreconstructies op te doeken. Onze minister van Financiën Johan Van Overtveldt onderhandelt zelfs over een belastingdeal met fiscaal paradijs Andorra. Zal jullie werk op lange termijn geen slag in het water blijken?

Obermaier (zucht) «Het gaat tergend traag: twee stappen vooruit, één stap achteruit. Maar: het gaat vooruit. Sinds de Panama Papers zijn er honderden onderzoeken uitgevoerd, en volgens de laatste berekeningen zijn er honderden miljoenen euro’s aan belastingen geïnd die anders niet naar de staat waren gegaan. Mensen zijn zich steeds meer bewust dat het ons allemaal aanbelangt, dat het geen saaie, technische discussie voor experts is. Wanneer landen als België of Duitsland niet genoeg geld hebben voor scholen, ziekenhuizen en wegeninfrastructuur, dan is dat deels omdat de superrijken en de bedrijven hun geld verborgen houden. En als corrupte Afrikaanse regimes samenwerken met multinationals om hun continent te plunderen, doen ze dat meestal via offshorebedrijven.