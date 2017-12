Paul Bekaert «Ik ben al 43 jaar advocaat: dat mijn carrière door één telefoontje van enkele minuten nog zo’n wending zou nemen, had ik niet meer verwacht. Puigdemont belde niet zelf, het was iemand uit zijn entourage: ‘U weet wellicht waarom wij bellen?’ Waarop ik: ‘Ik heb een lichtbruin vermoeden, ja.’ (lacht) Ik heb niet lang getwijfeld, ik zeg doorgaans ja. Denk je dat chirurgen weigeren om zieke mensen te opereren? Het is onze job om mensen in nood bij te staan.»

HUMO Maar het verbaasde u niet dat ze belden?

Bekaert «Nee, totaal niet. Mijn naam circuleerde al enige tijd in de pers. Vergeet niet dat ik al een tiental zaken gepleit heb voor Basken: in Spanje kreeg dat elke keer veel media-aandacht.»

HUMO U staat er sindsdien bekend als een terroristen-advocaat.

Bekaert «Ik heb even goed Tsjetsjenen, Koerden en Palestijnen bijgestaan. Maar ik heb ervaren dat de Spaanse media hysterisch zijn als het over hun minderheden gaat.»

HUMO In eigen land staat u te boek als een linkse Vlaams-nationalist.

Bekaert «Geert van Istendael heeft ooit gezegd dat ik de énige was (lacht). Maar voor de duidelijkheid: ik ben geen nationalist, laat staan een Vlaams-nationalist. Als mensenrechtenadvocaat sta ik mensen bij die vervolgd worden voor hun opinie: zo kom je automatisch terecht bij mensen uit volksminderheden. Het is me om de vervolging te doen, niet om het nationalisme.»

' Ik heb Carles Puigdemont leren kennen als een zeer geciviliseerd en koelbloedig man, een staatsman'

HUMO Hoe past Carles Puigdemont eigenlijk in bovenstaand rijtje van Tsjetsjenen, Palestijnen en Koerden?

Bekaert «Ik beschouw de Catalanen als een minderheid in Spanje. En Puigdemont wordt vervolgd wegens zijn mening en politieke actie. Nochtans kan een minister volgens zowel de Spaanse als de Belgische grondwet niet strafrechtelijk worden vervolgd voor de mening die hij uit in het kader van zijn ambt.