Zangeres van het jaar - De rebellie van Coely: 'Ik was op mijn 15de ook tégen de wereld, want de wereld was tegen mij'

Die ‘we’ typeert haar, ze wil niet alle eer voor zichzelf. ‘Coely is een team,’ zegt ze. En rockster of niet: Coely is ongelofelijk genereus, terwijl het leven dat lange tijd absoluut niet was voor haar – de nare scheiding van haar ouders, daarna bijna geen brood op de plank. Maar nu ze in plaats van te overleven aan Het Leven mag beginnen, wil ze geven en delen. Ze heeft nul sterallures – als we met onze taart hebben zitten kruimelen, staat ze geruisloos op om een bezem te halen en begint ze te vegen. Ze is om te zoenen.

Coely Mbueno «Ik heb echt gehuild toen ik van het podium stapte in Werchter. Ik trad op om één uur ‘s middags. ‘Ik ga zo vroeg niet veel volk hebben,’ dacht ik, ‘maar ik sta op de main stage, dus wat maakt het uit.’ Op den duur stond er dertigduizend man. Allemaal mensen die mij geloofden. Echt niet normaal.

»En dan schreven de kranten ook nog achteraf: ‘De meest energieke opener die we al gehad hebben.’ Alles klopte die middag: mijn outfit was af, tijdens ‘The Rise’ zaten Dvtch (Norris, red.), Yann (Gaudeuille, red.) en ik opeens in een waanzinnige choreografie die ter plekke ontstond. Wacht, ik zal het je laten zien (neemt haar smartphone en toont een filmpje, gemaakt vanuit de coulissen). Whaah! Iedere keer als ik het zie, krijg ik weer kippenvel. Ik kan ernaar blijven kijken. Moet je die drummer zien! Zo wild wordt-ie normaal nooit. We waren rocksterren! Echte rocksterren! Toen wist ik zeker: we hebben het goed gedaan. Die drie jaar dat we aan ‘Different Waters’ gewerkt hebben, zijn niet voor niets geweest.»

HUMO Je hebt eerst een hele plaat weggegooid.

Coely «Ja. Iedereen was zo vol lof over ‘Ain’t Chasing Pavements’. Daarna wilde ik per se voldoen aan al die mensen hun verwachtingen. Maar muziek maken met verwachtingen van anderen in je achterhoofd, dat werkt niet. Dat hoorde je aan die nummers, er zat geen fun in. Toen hebben we gezegd: ‘Genoeg! Het kan ons niet schelen wat de mensen zullen denken.’ Het nummer ‘Don’t Care’ gaat daarover, dat dingen pas lukken als je die druk van je schouders gooit.»