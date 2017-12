'The Jacksons Legacy': Tito, Marlon en Jackie Jackson duiken in de archieven van Michael en de familie

The Jackson 5 was één van de eerste Afro-Amerikaanse popgroepen waar het blanke publiek massaal voor viel. Onder de regie van hun strenge vader Joe Jackson stonden Jackie, Tito en Jermaine al sinds 1964 op het podium. Het grote succes kwam er met de intrede van de jongste broers Marlon en Michael, en met een platencontract bij Motown. Met nummers uit de hitfabriek van Motown – zoals ‘I’ll Be There’, ‘ABC’ en ‘I Want You Back’ – oogstten The Jackson 5 wereldwijd succes, waarbij vooral Michael veel aandacht genoot. Midden jaren 70 kreeg Michael de baard in de keel en na conflicten met Motown viel de groep uiteen. Michael stapte er ten slotte uit en stortte zich op zijn solocarrière. Zonder hem zouden de Jacksons hun vroegere succes nooit meer evenaren.

'Vader gaf me ervan langs met de riem en zei dat ik dan maar moest laten zien wat ik uit zijn gitaar kon krijgen'

- Hoeveel mensen telt de Jackson-clan?

Tito Jackson «Allemaal samen, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, komen we zeker aan meer dan tweeduizend Jacksons.»

- Tweeduizend?

Tito «We zijn een grote familie, hè (lacht). Oké, tweeduizend is misschien wat veel. Maar we zijn toch met zo’n honderd Jacksons, die elkaar geregeld zien op feesten. En dat is dan zonder neven en nichten erbij.»