Koppensneller Herman Brusselmans: 'De honderd Belgen van 2017'

'Nee, ze zullen ons niet temmen, terwijl het water ons aan de lippen staat en de kromzwaarden achter onze rug geslepen worden'

In allerlei suffige kranten en tv-programma’s goochelt men met lijstjes waarin de top honderd wordt samengesteld van de markantste Belgen van het voorbije jaar. Alsof er honderd Belgen te vinden zijn die iets bijzonders hebben gedaan in dat achterlijke 2017. Wie vinden we bijvoorbeeld op nummer 66? Prins Laurent. Die stond in pakweg 2009 op 94, in 2013 op 81 en in 2016 op 72. Thans maakt hij een enorme sprong naar 66, en waarom is dat? Omdat hij in 2017 een Chinees de hand heeft geschud, z’n haar heeft laten knippen en in het koninklijk domein achter een struik heeft gescheten.