De hond Uscko sprong over een hek van 1 meter 80 en beet vervolgens twaalf jonge kinderen op de speelplaats van een basisschool in Paal. Meteen begon het debat: wat moet er met dat beest gebeuren, met daarbij de onvermijdelijke onlinepetitie. Inmiddels mocht hij terug naar zijn baasje, en het hek wordt verhoogd op advies van een hondengedragspsycholoog en de Cel Veiligheid van de stad Beringen. Is dokter De Zeulder het eens met die deskundigen?