'Ik heb het gevoel dat ik zes jaar geleden op pauze heb geduwd, en nu weer op play duw'

HUMO Vertel, Steven!

Steven Van Herreweghe «Zoals je weet, gaat de openbare omroep in 2018 zijn 65ste levensjaar in: ’t was op 31 oktober 1953, een zaterdag, dat het eerste Vlaamse televisieprogramma de ether inging. De founding fathers hadden destijds een zeer heldere missie: de Vlaamse boertjes uit de klei trekken door ze op te voeden, Nederlands te leren, cultuur bij te brengen en als er wat tijd over was ook te verstrooien. Nu, de openbare omroep is sindsdien wel wat geëvolueerd, maar toch is vrijwel alles wat men hier ooit heeft uitgezonden op de ene of de andere manier van algemeen nut geweest. Al lag dat er vroeger wel wat dikker op dan vandaag. Eén voorbeeld: tijdens mijn maandenlange research in de archiefkelder ben ik op een praatprogramma uit 1985 gestoten, waarin een nette dame de Vlaamse bevolking in feilloos AN kwam inlichten over het belang van, zoals ze het zelf verwoordde, aarshygiëne: ‘Men dient minstens een paar keer in de week vochtig af te kuisen.’ Geestig genoeg, vond ik, om die mevrouw op te sporen en uit te nodigen in onze kleine maar gezellige studio: zo kan ze zelf eens komen uitleggen waar ’m de hoogdringendheid van dat heikele onderwerp precies in zat.»

HUMO Fijn. Maar zie je de vragende blik in mijn ogen?

Van Herreweghe «Jij wil weten waarom wij tweeën hier op peuterstoeltjes hebben plaatsgenomen in een crèche? Ik vond dat wel een mooie symbolische waarde hebben: we zijn hier omringd door toekomstige tv-kijkers, en hoewel ze het zelf nog niet beseffen, is ‘Van algemeen nut’ in de eerste plaats voor hen bedoeld.»