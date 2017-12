'I k heb gezien hoe het islamisme een samenleving tot een gevangenis kan herleiden. We mogen niet naïef zijn. '

Een wijze man zei ooit dat Iraanse vrouwen de mooiste ter wereld zijn. Eén blik in de koolzwarte ogen van Darya Safai (42) en je bent geneigd dat te bevestigen. In Iran werd ze verplicht om zich volledig te bedekken, hier loopt ze bevrijd rond, met los haar, oogschaduw, skinny jeans, naaldhakken en rinkelende juwelen. Tijdens het praten schildert ze elegante figuurtjes met haar fijne vingers, waarvan de nagels netjes gemanicuurd zijn. Fierheid is de stijl van het huis.

Zeventien jaar is ze nu hier en ze heeft het gemáákt. Samen met haar man baat ze drie tandklinieken uit in Antwerpen en Brussel. Ze zou in haar vrije tijd net zo goed met een gin-tonic aan het zwembad van haar villa kunnen liggen, maar dat doet ze niet. Het vuur brandt te hevig. Daarom geeft ze lezingen over vrouwenrechten, waarschuwt ze voor de politieke islam die haar hele jeugd doordesemde van angst, en overweegt ze een politieke carrière.

DARYA SAFAI «Ik heb met de N-VA gesproken, ja. Als ik zeker ben dat ik vanuit de politiek meer kan doen voor de vrouwenrechten en een betere samenleving, zal ik dat doen. Nu is dat nog niet zo.»

HUMO Wat vindt u van het asielbeleid van Theo Francken? Achttien jaar geleden vluchtte u weg uit Iran, u kent de andere kant.

SAFAI «Ik heb met afgrijzen gekeken naar de oorlog in Syrië. De helft van de bevolking is gevlucht, duizenden van hen naar hier. Ik denk dat ons land die crisis correct heeft opgevangen. Theo Francken heeft een moeilijke job, maar doet zijn best. Ik heb hem al een paar keer ontmoet.»

HUMO In Het Nieuwsblad had u nochtans kritiek op zijn stijl.

SAFAI «Ik was niet zo blij met zijn ‘#opkuisen’. Soms zou hij de dingen anders kunnen verwoorden, zodat er minder stof opwaait. Maar zijn beleid is over het algemeen goed. Ik erger me als hij een racist wordt genoemd.»

HUMO Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten is naar verluidt ook fan van u.

SAFAI «We hebben een goede relatie. Ook zij tracht de vrijheden en gelijke rechten te handhaven.»

HUMO In het multiculturele debat vertellen de N-VA en Open VLD wel uiteenlopende dingen. De N-VA gaat uit van een leidende Vlaamse cultuur waaraan nieuwkomers zich moeten aanpassen. De Mechelse Open VLD-burgemeester Bart Somers zegt dat we allemaal – ook de blanke Vlaming – nieuwkomers zijn in de multiculturele samenleving. Welk discours verkiest u?

SAFAI «We moeten nieuwkomers eerst en vooral welkom heten, zoals dat bij mij ook het geval was. We mogen die mensen niet aan hun lot overlaten en moeten hun de regels van ons huis uitleggen: vrijheid, democratie, gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, scheiding van Kerk en Staat… Zij komen naar hier voor een beter leven, en die regels maken dat mogelijk.