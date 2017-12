'Donald Trump is de laatste grote stuiptrekking van het neoliberalisme'

Sinds de publicatie van ‘Doughnut Economics’ in april van dit jaar lijkt het leven van de 47-jarige Oxford-econome Kate Raworth op dat van een rockster. Nadat de Britse krant The Guardian haar had uitgeroepen tot de 21ste-eeuwse John Maynard Keynes, één van de invloedrijkste economen van de vorige eeuw, groeide haar boek in een rotvaart uit tot een internationale bestseller. Raworth vertrok op een lezingentournee door Europa en Amerika die vandaag nog steeds niet afgelopen is. Nu ligt ook de Nederlandse vertaling van het boek in de winkel, met de titel ‘Donuteconomie’. In haar boek schetst Raworth hoe we in zeven stappen ons dolgedraaide, alles verzengende en op eeuwige groei geconstrueerde kapitalisme kunnen ombouwen tot een duurzaam mens- en planeetvriendelijk economisch model voor de 21ste eeuw. Dat nieuwe model ziet eruit als een donut.

Kate Raworth «Omdat de twee cirkels van mijn model samen een donut vormen. De buitenste cirkel vertegenwoordigt de ecologische bovengrens: alles wat daar aan economische activiteit buiten valt, schaadt onze planeet en ons welzijn. De binnenste cirkel staat voor de sociale ondergrens en geeft weer wat we minimaal nodig hebben om wereldwijd in de basisbehoeften van elke mens te voorzien. In de toekomst moeten we onze industriële en economische activiteit binnen die twee cirkels van de donut houden.»

HUMO Het leverde u bijval op van groene politici, milieu- en mensenrechtenactivisten, duurzame ondernemers en bezorgde burgers. Maar u werd ook op hoongelach onthaald, en als voormalig Oxfam-onderzoeker en lid van de Club van Rome afgeserveerd als ‘professionele alarmist’.

Raworth «Ik trek me op aan de vele enthousiaste reacties van mijn lezers. Het grote succes van mijn boek heeft me verrast, maar het wijst er duidelijk op dat zeer veel mensen op dit moment naar een beetje hoop hunkeren. Als je de kranten leest, lijkt het alsof de crisis onze normale toestand geworden is. En de wereld wórdt ook geteisterd door flink wat rampspoed: politieke instabiliteit, volksverhuizingen, overstromingen, droogte, bosbranden en andere kwalijke effecten van de klimaatverandering. Veel mensen hebben behoefte aan een positieve kijk op de werkelijkheid, en ze verlangen naar een verhaal waar ze helemaal vóór kunnen zijn, een zinvolle visie op de wereld.»