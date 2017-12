Het genie van Marouane Fellaini: sterkhouder bij Manchester United en de Rode Duivels

'Ik ben een zeikerd genoemd, een lastpost en een moordenaar. Maar ik ben een goed mens'

Met de capuchon diep over het hoofd getrokken beent Fellaini door de bar van The Lowry Hotel in hartje Manchester. Hij trekt liever geen nieuwsgierige blikken aan met zijn iconische kapsel. Al oogt de capuchon zo indrukwekkend dat hij net alle aandacht opzuigt.

HUMO Nooit een knipbeurt overwogen?

Marouane Fellaini «Wacht nog enkele maanden, je zal wel zien. Het wordt top!»

HUMO Waar zal je dan voetballen?

Fellaini «Eerlijk: ik weet het niet. Ik heb iets in mijn hoofd, maar dat kan ik je nog niet vertellen.

»Dit is mijn tiende seizoen in Engeland. Buiten het allereerste bij Manchester kende ik alleen maar goede momenten. Vijf jaar Everton, vijf jaar Manchester: ik hou van standvastigheid. Het duurt altijd enkele jaren voor je banden smeedt. Ik ken hier ondertussen iedereen, dat is prettig.»

HUMO Het geld vloeit goed in de Premier League. Waarom zou je vertrekken?

Fellaini «Ik ben er nog, hè (lacht). Als Manchester mij niet meer zou willen, hadden ze dat al lang gezegd. Ze deden een voorstel, waarschijnlijk volgt er nog één. Of ik het zal aanvaarden, weet ik niet. Zoiets regel je niet in een handomdraai.»

HUMO Kan de onduidelijkheid over je toekomst nefast zijn voor je relatie met trainer José Mourinho? Hij wil dat je blijft.

Fellaini «Nee, we hebben erover gepraat. De coach is iemand die de beslissingen van zijn spelers respecteert.»

HUMO Er is niet alleen de onzekerheid over je toekomst: je sukkelt ook al drie maanden met een knieblessure, opgelopen tijdens het WK-kwalificatieduel tegen Bosnië-Herzegovina.

Fellaini «De binnenste ligamenten waren geraakt. Een maand later speelde ik al, tegen Chelsea. Maar drie weken later, tegen Brighton, voelde ik weer pijn. Ik besloot geen risico’s te nemen. Ik train alweer, maar nog niet tegen 100 procent. Het is geen makkelijke periode, maar goed: zo gaat het in het voetbal. En het had erger gekund: twee weken vóór Bosnië was er die aanslag van Shane Long (spits van Southampton, red.). Heb je dat niet gezien? (zoekt het filmpje op zijn iPhone) Zie je hoe waanzinnig veel geluk ik heb gehad? Hij had mijn been kunnen breken! Meer zelfs: zonder die tape rond mijn enkel was hij zeker gebroken, en stond ik zes maanden aan de kant. Nu één week: ik miste alleen het Europa League-duel tegen CSKA Moskou. Kijk! (toont foto’s van zijn gezwollen enkel) Als ík dat doe, word ik drie matchen geschorst. Misschien wel vijf. Nu is er hooguit twee dagen over gepraat.»

HUMO Overdrijf je niet een beetje?