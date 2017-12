Yassine (21), Anneleen (27) en Amra (29): de reporters van Rudi Vranckx. 'Veel van de fotojournalisten die ik ken, zitten aan de drank. Die gasten zijn fucked up'

'Een foto die het lijden van vluchtelingen toont, maakt een groter verschil dan een zak rijst'

Yassine Atari kunt u kennen van ‘De afspraak’, waar hij laatst verslag uitbracht over een reis die hij maakte naar een Bengaals vluchtelingenkamp, waar duizenden Rohingya-moslims bijeen zaten gepakt nadat ze hun thuisland Myanmar waren ontvlucht. Met ijzersterke foto’s documenteerde Atari hun peilloze leed. Met zijn leren jas en branie leek het alsof Atari nooit iets anders heeft gedaan. Nochtans was hij enkele jaren geleden nog hulpverlener.

Yassine Atari «Ik heb altijd maatschappelijk werk gedaan. Eerst in Antwerpen, bij een vereniging die armoede bestrijdt. In 2015 heb ik voor een Nederlandse ngo mijn eerste buitenlandse opdracht gedaan. Ik heb voedselpakketten uitgedeeld in een vluchtelingenkamp op de grens van Libanon en Syrië. Ik speelde met de kinderen en bouwde er een sterke band op met veel mensen. Toen ik naar huis terugkeerde, had ik het gevoel dat ik ze in de steek liet. Later zag ik op Sky News een docu over dat kamp: ik herkende de familie met wie ik heel veel tijd had doorgebracht. Ze waren een kindje kwijtgeraakt, een ander was blind geworden. Het begon te dagen dat ik als hulpverlener niet veel verschil had gemaakt en dat ik als journalist misschien meer kon betekenen.

»In januari ben ik voor het eerst naar de Rohingya gegaan: hun lijdensweg duurde toen al jaren, maar hier had niemand van hen gehoord. Met voedselpakketten verlicht je hun leed even, maar je verbetert hun lot niet fundamenteel. Met journalistiek kan je problemen aan de kaak stellen. In Nederland heeft de Tweede Kamer een motie gestemd om druk te zetten op de regering van Myanmar: het gevolg van de verhalen die ngo’s naar buiten hebben gebracht.»