Ridley Scott en de cast over 'All the Money in the World', de film die iedereen wil zien

'Ik wist meteen dat ik Kevin Spacey moest vervangen. Wat hij gedaan heeft, heeft me diep geschokt. De jongen die hij heeft aangerand, was 14, verdomme'

Los Angeles, maandag 18 december. Op de veertiende verdieping van het Four Seasons Hotel krioelt het van de journalisten, de pr-assistenten en de Hollywood-sterren. Ridley Scott staat in de gang te overleggen met zijn agent, Mark Wahlberg stapt met zijn gevolg uit de lift. Hoewel hij hier vandaag uiteraard niet aanwezig is, gonst de naam Kevin Spacey hier voortdurend in het rond. Een Amerikaanse journalist vertelt me dat het geen twijfel lijdt dat Spacey binnenkort in de bak vliegt: ‘Zowel in Los Angeles, New York als Londen lopen er gerechtelijke onderzoeken tegen hem. En overal wordt hij beschuldigd van verkrachting, wat zwaarder weegt dan seksuele intimidatie. Spacey gaat naar de gevangenis, zeker weten.’ En net voor de aanvang van de interviews vraagt een persattaché vriendelijk maar beslist om toch niet élke vraag rond Spacey te laten draaien. Vooruit dan maar.

Eerst mogen we babbelen met Wahlberg, die in ‘All the Money in the World’ de rol vertolkt van de fixer die in opdracht van de steenrijke industrieel Jean Paul Getty in Rome met de kidnappers van diens kleinzoon Paul gaat onderhandelen. Tijdens het gesprek speelt rond Wahlbergs lippen een geamuseerd glimlachje: ‘Dit is werkelijk het vreemdste dat ik ooit in de filmbusiness heb meegemaakt.’

HUMO Mark, wat ging er door je heen toen je hoorde dat Spacey uit de film zou worden weggewist?

MARK WAHLBERG «Eerlijk gezegd: toen de onthullingen rond Kevin in de media verschenen, was ik aanvankelijk niet met het lot van ‘All the Money in the World’ bezig. Er waren op dat moment, zo vond ik, belangrijker dingen. De slachtoffers van het seksuele misbruik: dáár moest de aandacht naartoe, niet naar onze film. Maar toen besliste Ridley om de film te redden.»

HUMO Je kreeg een telefoontje van hem?

WAHLBERG «Dramatischer nog: ik trof Ridley totaal onverwacht aan in mijn hotelkamer toen ik terugkwam van enkele promo-interviews rond ‘Daddy’s Home 2’ in New York. Ik zag hem daar zitten in mijn sofa en riep: ‘Wow! What’s up, dude?’ (lacht) Hij vroeg me of ik het zag zitten om een deel van de film opnieuw op te nemen, en ik zei meteen ja. Ik moest mijn agenda wel drastisch herzien: ik was van plan om samen met mijn gezin enkele dagen op vakantie te gaan en de maandag daarop moest ik normaal gezien aan een nieuwe film beginnen. Ik heb dat allemaal moeten annuleren, maar goed, iedereen zag de noodzaak in van de reshoots. En het moest snel gaan! Op hetzelfde moment dat ik de set opwandelde en mezelf voorstelde aan Christopher Plummer, riep Ridley al ‘Actie!’ (lacht)»

HUMO Maken die reshoots van ‘All the Money in the World’ nu een betere of een slechtere film?

WAHLBERG «Daar valt natuurlijk over te discussiëren. Christopher heeft het geweldig gedaan, helemaal anders dan Kevin, maar Kevin blijft ondanks alles in mijn ogen óók een fantastische acteur. Het minste wat je kunt zeggen, is dat al dat gedoe de bekendheid van de film flink heeft vergroot. Iedereen wil ’m zien.»