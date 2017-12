'Op de man af': hoe Saartje Vandendriessche de mannen een pandoering gaf

'Noem me alsjeblieft niet de vrouwelijke Tom Waes'

In de eerste aflevering proberen Saartje Vandendriessche en Rik Verheye zich in vier weken klaar te stomen voor het WK Bangerstox, wat nog het best omschreven kan worden als: de botsauto’s, maar dan in het echt. ‘Dat is zelfmoord!’ hoor je Vandendriessche gillen – even later zie je haar op het circuit met een rotvaart tegen een muur knallen.

SAARTJE VANDENDRIESSCHE «Ik heb tijdens de voorbereidingen wel vaker gedacht: ‘Jezus, als dat maar goed afloopt!’ Maar ik wil niet klagen of zagen: anders had ik dat programma niet moeten bedenken. Je zal me wél veel horen vloeken (lacht).

»Vrouwen hebben een fysieke achterstand op mannen, maar ik wilde er niet van uitgaan dat vrouwen daarom ook minder stérk zijn. In ‘Op de man af’ wil ik onderzoeken of vrouwen op andere manieren kunnen winnen van een man. Kan je het verschil in kracht en uithoudingsvermogen compenseren met techniek en strategie, of door te focussen op het mentale aspect. Mannen proberen te kloppen op hun domein leek mij een fijn uitgangspunt voor een programma.»

HUMO Vind je het belangrijk om je te bewijzen tegenover een man?

VANDENDRIESSCHE «Nee. Ik hoef niets meer te bewijzen: dat hebben de feministes ons al voorgedaan. Ik heb een grote fascinatie voor vrouwen die het pad geëffend hebben. Neem nu de Amerikaanse marathonactiviste Kathrine Switzer, die in 1967, toen vrouwen nog niet mochten deelnemen aan de marathon van Boston, een statement heeft gemaakt door die tóch uit te lopen. Om de organisatoren te misleiden had ze zich ingeschreven als ‘K. Switzer’. De allereerste vrouw die een marathon heeft gelopen! Bijzonder inspirerend.