'Hopelijk nemen de Rode Duivels een voorbeeld aan Goffin en aan onze hockeyers, en gaan ze beseffen: 'Hé, het kán!'

Het nieuws over het ontslag van Hugo Broos als bondscoach van Kameroen, het land waarmee hij minder dan een jaar geleden nog uiterst succesvol was, is nog vers wanneer hij en Evi Van Acker elkaar voor het eerst de hand schudden.

Evi Van Acker «Hoe kan dat nu, ontslagen worden als je de Afrika Cup hebt gewonnen?»

Hugo Broos (lacht) «In Kameroen kan dat. Het is een politiek spel. In juni is het bestuur van de voetbalbond ontslagen wegens gesjoemel. Een vervangend bestuur nam de taken over, en daar zitten voorstanders van Samuel Eto’o in. Eto’o is één van de beste spelers aller tijden van Kameroen, maar hij probeert al jaren om bondsvoorzitter te worden. Dat vervangend bestuur maakt nu de weg vrij voor hem en zorgt ervoor dat Eto’o zíjn bondscoach zal kunnen aanstellen.»

HUMO Misschien had je Eto’o bij je aanstelling beter niet uit de ploeg kunnen laten, Hugo.

Van Acker «Ah, is er rancune in het spel?»

Broos «Dat heeft er misschien iets mee te maken, maar het blijft gesjoemel. Het toppunt is dat in Kameroen alleen de minister van Sport de bondscoach kan ontslaan. Maar, het vervangend bestuur heeft mij ontslagen, en dat mag niet. Ik ben dus níét ontslagen, want de minister heeft zijn handtekening niet gezet. Hij wil juist dat ik blijf.»

Van Acker «Zou jij dat willen?»

Broos «Nu niet meer. Ik zou moeten werken onder een bestuur dat mij eerst heeft ontslagen. Dat is niet werkbaar.»

HUMO Dus eindigt je trainerscarrière hier?

Broos «Ik wacht rustig af, thuis in de zetel. Maar dat kan ik geen zes maanden volhouden. Als er zich over drie maanden niets heeft aangediend, hang ik mijn trainersjas aan de haak.»

Van Acker «Maar je bent nog maar 65, en je ziet er nog zo vol energie uit!»

Broos «Ik zie wel wat er op mij afkomt. Stel dat een club mij een scoutingsopdracht aanbiedt, dan zal ik dat serieus overwegen. Ik moet een bezigheid hebben. Ik voel me nog niet klaar om van mijn pensioen te genieten.»

HUMO Evi, jij zette deze zomer wel een punt achter je zeilcarrière.

Van Acker «Mijn leven is helemaal anders nu, dat is wennen. Ik heb eerst zes weken gereisd, ik ben verhuisd en heb nu enkele projecten in de pijplijn zitten. Het eerste is een triathlon. Ik schrijf ook veel en geef geregeld presentaties. En ik volg loopbaanbegeleiding: je kunt niet verwachten dat je van de ene dag op de andere je droomjob vindt. Ik wacht af, net als Hugo.»

Broos «Met één klein verschil: jij bent veel jonger (lacht).»

'Serena Williams wint de Australian Open, tegen haar zus Venus. Evi Van Acker: 'Terwijl we dachten dat ze al met pensioen waren (lacht)'

JANUARI

HUMO Wout van Aert domineert zowel het BK als het WK veldrijden.

Broos «Ik probeer de cross altijd te volgen op tv, al was dat dit jaar iets moeilijker: ik zat in Gabon voor de Afrika Cup. Van Aert heeft geluk gehad op dat WK: als Van der Poel niet vier keer lek rijdt, wint de Nederlander normaal gezien. Ondertussen is er veel veranderd: Van Aert valt tegen, en da’s jammer. Er is geen strijd meer, zoals enkele jaren geleden tussen Nys en Albert. Daar kwamen de mensen voor naar buiten, met wel twintigduizend. Ook dat is nu minder.»