De mailbox van Arnon Grunberg: 'Te laat geboren voor het Oostfront'

'Ik kan me voor-stellen dat het geen pretje is om zoon van een collaborateur te zijn'

Het is te danken aan De Standaard die mij elke dag verblijdt met een mail over het laatste nieuws in België en de rest van de wereld dat ik van uw bestaan op de hoogte werd gebracht. Op 16 december las ik: ‘Joodse gemeenschap woedend op Canvas na uitspraken over Joden.’ Nu zijn er voor mensen in het algemeen en Joden in het bijzonder genoeg redenen om boos te zijn – ik ben overigens geen fan van de woede – maar waarom op Canvas?

Nu bleek die woede op Canvas achteraf mee te vallen, maar het ging om u. U noemde Joden ‘parasieten’ en u beweerde antisemitisch zijn ‘maar niet virulent, hoor.’