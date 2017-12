Naema Tahir: 'Pakistan'

A ls u deze column leest, ben ik al een kleine week in mijn oude vaderland, Pakistan. Ik ben er op bezoek. Het is niet zomaar een bezoek. Het is een emotioneel weerzien met mijn familie, die ik erg lang niet heb gezien, zo lang dat ik het simpelweg niet durf te schrijven. Mijn laatste bezoek aan Pakistan was professioneel, ook best al lang geleden, in 2006. Enkele jaren ervoor was ik in India, om dezelfde reden. Ik deed er research voor een boek dat ik aan het schrijven was.

Ik heb er dus familie, een grote familie van honderden leden. Maar langzaam raak je vervreemd van die familie. Bovendien, mijn directe familie is hier, in Nederland. Mijn ouders, mijn broers en mijn zussen, hun echtgenoten, hun kinderen, dat is mijn familie en aan die familie ben ik zeer gehecht. Ze zijn me dierbaar.

Met de familie in Pakistan had ik steeds minder. Ik had mijn leven in Nederland en ik geloofde lang dat het beter was om je te richten op het land waar je woonde. Om hier wortel te schieten. Art Malik, een Brits-Pakistaanse acteur, zei ooit dat het geen zin heeft om je wortels te zoeken in een ander land dan dat waar je woont. Dat is bij mij stevig blijven hangen.