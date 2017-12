'De klas' was het eerste programma waarvan mijn moeder hardop tegen andere mensen durfde te zeggen: 'Onze Otto-Jan is vanavond op tv''

Die drie veteranen verzamelden zich niet toevallig in de warme gloed van de Ha! van Humo, ’s lands belangrijkste televisieprijs, die later die avond dan wel door Jeroen Meus werd weggekaapt met zijn prachtige ‘Goed volk’, maar die ei zo na ook Malin-Sarah Gozin te beurt viel voor de doolhof die ‘Tabula rasa’ was, en waarnaar ook Otto-Jan Ham een verdienstelijke gooi deed met ‘Hotel Römantiek’, zijn straalkacheltje in barre dagen. Maar liefst 365 dagen aan zendtijd, hoe begint een mens die in godsnaam te ontleden? Misschien wel bij:

JANUARI

HUMO Op 1 januari start ‘Beau Séjour’ op Eén: een serie met een bovennatuurlijk element waar jij, Malin-Sarah, met interesse naar moet hebben gekeken.

Malin-Sarah Gozin «Vooral met een bang hartje. We zaten net in de montage van ‘Tabula rasa’, dus waren we heel benieuwd hoe de Vlaming zou reageren op zo’n atypisch verhaal. Wij niet alleen: toen ‘Beau Séjour’ aansloeg, merkte je dat er over de VRT een soort rust neerdaalde, dat ook wij minder vragen kregen. Ik ben ‘Beau Séjour’ dus dankbaar, dankzij die reeks hebben wij meer onze zin kunnen doen.»

HUMO Is de Vlaamse tv-fictie met ‘Beau Séjour’ en ‘Tabula rasa’ dit jaar een niveau hoger gaan spelen?

Gozin «Ik vind dat moeilijk om te zeggen. Die twee reeksen zijn op zich al verschillend – ‘Beau Séjour’ is meer Scandinavische noir, ‘Tabula rasa’ psychologische horror – en om die dan te vergelijken met pakweg een komedie…»

Jeroen Meus «Als jij het niet durft te zeggen, doe ik het wel: natuurlijk is dat een niveau hoger (lacht). Ik heb ‘Tabula rasa’ onlangs gebingewatcht, en echt: chapeau. Als je dat naast ‘Witse’ zet, is dat toch iets helemaal anders.»

Otto-Jan Ham «Er zijn eerder al knappe series gemaakt, maar die spelen zich nog altijd af in een wereld die je kent. Neem nu ‘Quiz Me Quick’: daar heb ik heel graag naar gekeken, maar Vlaamser vind je ze niet. Dat magisch-realistische in ‘Beau Séjour’ vond ik wel gedurfd on-Vlaams. Dat is vast ook de reden waarom het nu op Netflix staat en Stephen King er de loftrompet over steekt.»