'Wij doen hier niks anders dan denken en praten over vibrators en orgasmes'

Simone Kalz staat aan het roer van de Fun Factory. De Fun-vrouwen bedenken, ontwerpen, testen en perfectioneren wat zij hun ‘esthetisch liefdesspeelgoed’ noemen met hun ziel, hart en andere lichaamsdelen. En dat loont. Ze verschepen containers vol met hun speeltjes naar China – daar waar nota bene al het andere trillende seksspeelgoed vandáán komt. Welke industrie doet hen dat na?

‘Kijk,’ zegt Kalz, ‘onze nieuwste uitvinding.’ Ze toont op haar computer de evolutie van een wonderlijke rode fallus: de schacht van de vibrator loopt taps toe en op de top zit een soort gespleten tongetje waarvan de twee delen razendsnel heen en weer gaan als je de motor start.

HUMO Zoiets heb ik nog nooit gezien!

Simone Kalz «Super, hè. We hebben ’m Volta gedoopt, omdat het effect op de clitoris electrifying is.»

HUMO Hoe kom je in hemelsnaam op het idee van die tongetjes?

Kalz «We doen hier niks anders dan denken en praten over vibrators en orgasmes. We hebben hier een pool van vijftig vrouwen die we voortdurend nieuwe ontwerpen meegeven om te testen en die we daarna interviewen over wat ze nog missen, waar ze nog naar verlangen, wat ze anders zouden willen... Van hen hoorden we dat een botte, trillende top van een vibrator niet ideaal is om de clitoris mee te stimuleren. Je kan een hele vibrator geen uur lang op je clitoris verdragen, dan is die dood voor de rest van de week. In de clitoris zitten negenduizend zenuwen, als je daar te lang te veel vibratie op zet, schakelen die zichzelf uit en ze doen er heel lang over om zich te herstellen. De perfecte stimulatie moest dus klein en fijn zijn, maar wel intens. Vandaar de tongetjes.»

HUMO Werken ze?

Kalz «Werken ze!? We hebben geen enkel testexemplaar teruggekregen! (lacht) Kijk (pakt een blauwe Lady Bi), deze hebben we gemaakt om alle gevoelige plekken tegelijk te kunnen raken. Om te beginnen de a-plek.»